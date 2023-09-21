Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçedeki iki evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 100 litre sahte rakı, 5 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, kaçak şekilde imal edilmiş 150 şişe bira, sahte içki yapımı ve şişeleme için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda O.A. ile A.A. gözaltına alındı.