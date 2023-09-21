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        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:08
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        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, ilçedeki iki evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 100 litre sahte rakı, 5 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, kaçak şekilde imal edilmiş 150 şişe bira, sahte içki yapımı ve şişeleme için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda O.A. ile A.A. gözaltına alındı.

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