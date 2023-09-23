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        Yörük Ali Efe vefatının 72. yılında anıldı

        Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Efelerin Efesi" olarak anılan Yörük Ali Efe, vefatının 72. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:56
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        Yörük Ali Efe vefatının 72. yılında anıldı
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        Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Efelerin Efesi" olarak anılan Yörük Ali Efe, vefatının 72. yılında mezarı başında anıldı.

        Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yörük Ali Efe'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.

        Canbolat, "Gelecek kuşaklarımıza Yörük Ali Efe gibi kahramanlarımızın kendi canlarından aziz bildikleri bu vatan topraklarını emanet ederken milli değerler etrafında birleştiklerini, hangi ruhla hareket ettiklerini aktarmak, bizlerin aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı en büyük sorumluluğudur." dedi.

        Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas ise "Burada benim çocukluğum geçti. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaşadığı bu ev bizim için gerçekten önemli. Bizim için gerçekten duygusal zamanlar. Geçmişini bilmeyen nesillerin gelecekleri olmaz. Geçmişimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

        Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve akademisyenler de törende konuşma yaptı.

        Törenin ardından katılımcılar, Yörük Ali Efe'nin mezarı başında dua etti.

        Programda, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş ve vatandaşlar yer aldı.

        - Yörük Ali Efe

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kavaklı köyünde 1895 yılında dünyaya gelen Yörük Ali Efe, 19 yaşında Aydın dağlarındaki Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin zeybek grubuna katıldı.

        Kısa sürede herkesin güvenini ve sevgisini kazanan Yörük Ali Efe, Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin hayatını kaybetmesinin ardından grubun başına geçti.

        İzmir, Aydın ve Nazilli'nin düşman işgalinden kurtarılması için Milli Mücadele'de yer alan Yörük Ali Efe, 16 Haziran 1919'da Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla düşmana yapılan ilk baskın olarak tarihe geçen Malgaç Demiryolu Köprüsü yanındaki tam teçhizatlı düşman karakoluna baskın gerçekleştirdi. Yaptığı baskınlarla düşmanı büyük zarara uğrattı.

        Düzenli ordunun kurulmasıyla emrindeki grubu orduyla bütünleştirdi, kendisi de Milli Aydın Cephesi Komutanı oldu.

        Milli Mücadele'deki başarılarından dolayı TBMM tarafından İstiklal Madalyası verilen ve Cumhuriyet döneminde Yörük soyadını alan Ali Efe, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir süre İzmir'de yaşadı.

        İzmir'de 1951'de geçirdiği tramvay kazasında bacaklarını kaybeden Yörük Ali Efe, tedavi için gittiği Bursa'da 23 Eylül 1951'de hayatını kaybetti.

        Yörük Ali Efe'nin mezarı, bir dönem karargah olarak da kullandığı Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunuyor. Mezarın bulunduğu bölgede ise Yörük Ali Efe’nin kıyafetleri, silahları ve o döneme ait eşyaların sergilendiği müze yer alıyor.

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