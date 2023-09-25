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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:05
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İ.Z'nin evine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        İ.Z. gözaltına alındı.

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