Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Giriş: 09.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:15
Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada 5 bin 707 kişi sorgulandı, 217 iş yeri denetlendi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Ayrıca bin 788 aracı kontrol eden ekipler 53 sürücüye idari yaptırım uyguladı, 13 aracı trafikten men etti.
Kardeşköy Mahallesinde dilencilik yaptığı belirlenen 1 kişiye de 677 lira idari para cezası uygulandı.