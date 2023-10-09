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        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı

        Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:15
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        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
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        Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        Uygulamada 5 bin 707 kişi sorgulandı, 217 iş yeri denetlendi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca bin 788 aracı kontrol eden ekipler 53 sürücüye idari yaptırım uyguladı, 13 aracı trafikten men etti.

        Kardeşköy Mahallesinde dilencilik yaptığı belirlenen 1 kişiye de 677 lira idari para cezası uygulandı.

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