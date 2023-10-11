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        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:56
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        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Aydın’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

        Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, koltuğun altına saklanmış 10 tabanca, 5 pompalı tüfek, otomatik tüfek, 12 şarjör, 60 mühimmat ile hassas terazi ele geçirdi.

        A.T. gözaltına alındı.

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