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        Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:04
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        Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıyakacık Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 513 gram kubar esrar ile 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Y.I, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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