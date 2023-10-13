Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 13.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:28
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acarlar Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 73 gram kubar esrar ele geçirdi.
S.S (61) ile oğlu E.S. (39) ve N.S. (35) gözaltına alındı.