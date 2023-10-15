Eski Aydın milletvekili Mehmet Semerci, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün 76 yaşında yaşamını yitiren eski CHP Aydın milletvekili ve eski Söke belediye başkanı Mehmet Semerci'nin cenazesi toprağa verildi.

Mehmet Semerci için Koca Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Semerci'nin cenazesi, törenin ardından Söke Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Semerci, 1984 yerel seçimlerinde Söke belediye başkanı, 2002 genel seçimlerinde de Aydın milletvekili seçilmişti.