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        Aydın'da iş yerinden incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı incir işletmesinden 85 bin lira değerinde incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:55
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        Aydın'da iş yerinden incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı incir işletmesinden 85 bin lira değerinde incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Alamut Mahallesi'ndeki işletmede sezonluk işçi olarak çalışan D.D.K’nin incir çaldığını öne süren iş yeri sahibi, şikayetçi oldu.

        Yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. İncirler ise bulunamadı.

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