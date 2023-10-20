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        Aydın'da tüp patlamasında evde maddi hasar oluşturdu

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:51
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        Aydın'da tüp patlamasında evde maddi hasar oluşturdu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında maddi hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

        Patlama nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken evde bulunan E.Ç'nin eşi N.Ç. sinir krizi geçirdi.

        Yüksek ses nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi de sokağa çıktı.

        Evde maddi hasara yol açan patlamanın nedeni incelemeyle belirlenecek.

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