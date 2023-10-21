Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Loda, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Tuğçe Akman, İlayda Uçak (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Fatma Şekerci)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli, Voronkova, Czyrnianska (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Boskovic, Gray, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Stevanovic)
Setler: 25-18, 25-23, 12-25, 18-25, 13-15
Süre: 136 dakika (27, 36, 23, 29, 21)
AYDIN