Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Yenipazar'da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında yarışmalar düzenlendi

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli spor branşlarında yarışmalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenipazar'da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında yarışmalar düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli spor branşlarında yarışmalar yapıldı.

        Çulhan Mahallesi'nde bulunan Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte bocce, dart ve oryantiring türlerinde yarışmalar yapıldı.

        Farklı okullardan gelen öğrencilerin katıldığı yarışmalarda Kaymakam Şule Demirtaş ve Belediye Başkan Vekili Muharrem Tosun da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Yurtta Zeren'in ölümünde, asansörün bakımını üstlenen firma sahibi gözaltın...
        Yurtta Zeren'in ölümünde, asansörün bakımını üstlenen firma sahibi gözaltın...
        Aydın'da lise öğrencilerinden Emniyet Müdürü Ekici'ye ziyaret
        Aydın'da lise öğrencilerinden Emniyet Müdürü Ekici'ye ziyaret
        Yurtta Zeren'in ölümünde asansörün bakımını üstlenen firma sahibi gözaltınd...
        Yurtta Zeren'in ölümünde asansörün bakımını üstlenen firma sahibi gözaltınd...
        `Kuşadası sevdalısı´ Belçikalının külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi...
        `Kuşadası sevdalısı´ Belçikalının külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi...
        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firması yetkilisi...
        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firması yetkilisi...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor filede Kuzeyboru karşısında
        Aydın Büyükşehir Belediyespor filede Kuzeyboru karşısında