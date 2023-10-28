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        CHP Genel Başkan adayı Özel, Aydın'da partililerle bir araya geldi:

        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, genel başkanlığa seçilmesi halinde liyakati esas alacaklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi umudun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisini korkuların, kaygıların partisi haline getirmeye çalışmanın kimseye faydası yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:20
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        CHP Genel Başkan adayı Özel, Aydın'da partililerle bir araya geldi:
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, genel başkanlığa seçilmesi halinde liyakati esas alacaklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi umudun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisini korkuların, kaygıların partisi haline getirmeye çalışmanın kimseye faydası yoktur." dedi.

        Özel, partisinin Aydın İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, gelecek haftaki kurultayda delegelerin kullanacağı her oyun çok önemli olduğunu söyledi.

        Delegelere seslenen Özel, şöyle konuştu:

        "O attığınız oy, bu partinin bundan sonra bir daha yenilmemesine, başka isimler bulmamasına, bundan sonra erken saatlerde, seçim akşamlarında bu partinin ışıklarının sönmemesine, bu partinin kadın kollarının seçim gecesi tülbendi sirkeli suya basıp da başına sarmak yerine o elindeki tülbentle halay çekmesine katkı sağlayacak. Bugünlerde Sayın Genel Başkanımızın kullandığı bazı ifadeler de sabahtan beri örgütümüzü derinden sarstı. Genel Başkanımız bugün diyor ki 'Cumhuriyet Halk Partisini önümüzdeki süreçte şimdi tanınmayan, sosyal demokrasiyi bilen birine devredeceğiz.' diyor. Ben Sayın Genel Başkanın bu ifadesini bir sürçü lisan olarak biliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, yönetimin babadan oğula devredilmesini 1 Kasım 1922 gününde terk etmişti."

        Özel, genel başkanlığa seçilmesi halinde mevcut belediye başkanlarının durumuna ilişkin şunları ifade etti:

        "Bir belediye başkanımız başarılıysa, oylarını artırıyorsa, milletin gönlünde varsa o belediye başkanı 'değişimin karşısındayız' demişse hiç fark etmez başımızın üzerinedir ama bir belediye başkanı başarılı değilse, başarısızsa, halk onu istemiyorsa, değişimde yanımdaki sağ kolum olsa da partime o kötülüğü yapmam. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinde liyakati esas alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi umudun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisini korkuların, kaygıların partisi haline getirmeye çalışmanın kimseye faydası yoktur."

        Türkiye'nin değişim istediğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

        "Sokağa kulağını kapatan, seçmene kulağını kapatan, gözün gördüğünü görmezden gelen, partisine en büyük kötülüğü yapar. O yüzden lütfen gencecik evlatlarımızın gözünün içine bakın. Onlara kurultayda 'ne yapayım?' diye sorun lütfen. Aklına, vicdanına güvendiğiniz herkesin gözüne bakın. Şu ana kadar delegelerimizden çok büyük bir destek aldık ancak gelecek cumartesi için görünenin çok daha üzerinde bir umut dalgasını yakalamış durumdayız."

        Programa, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Hikmet Saatcı ve bazı CHP'li ilçe belediye başkanları da katıldı.

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