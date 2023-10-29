Aydın'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Buray konser verdi

Aydın'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray sahne aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Buray, sevilen parçalarını seslendirdi.

Buray, kendisini dinlemek için gelenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine işaret ederek "Ben burada sizlere hitap edebiliyorsam bu Cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle, saygıyla, özlemle anıyorum. Cumhuriyet, Atatürk’ümün deyimiyle en büyük bayramdır. Bayramınız kutlu olsun." dedi.