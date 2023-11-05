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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:54
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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

        Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

        Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille gece evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

        Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı.

        Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde de sel sularına kapıldığı kaydedilen bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

        - Vali Canbolat, son durum paylaştı

        Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

        Yakup Canbolat, Demirçay Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede sağanak uyarısı verdiğini hatırlattı.

        Söke, Koçarlı ve Karpuzlu'da sağanak yağışın etkili olduğunu, su baskınları yaşandığını aktaran Canbolat, Güneyyaka ve Demirçay mahallelerinde afetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

        Canbolat, "Geceden itibaren AFAD İl Müdürlüğümüze ait ekipler, sağlık müdürlüğümüze, belediye itfaiyesine ve jandarmamıza ait ekipler bölgeye intikal ettiler. Bölgede maalesef ki şu ana kadar 2 vatandaşımız ölü olarak bir aracın içerisinde bulundu. Bir araçta bulunup da halen bulamadığımız ve araması devam eden bir vatandaşımız var Demirçay'da. Güneyyaka'da da yine 1 kaybımız var. O kaybımızı arıyoruz." dedi.

        Toplam 130'a yakın arama kurtarma ekibiyle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Canbolat, şöyle konuştu:

        "Güneyyaka'da yaşlı bir teyzemizi de yaralı olarak helikopterle bir saat kadar önce alıp hastaneye intikalini sağladık. Bölgemizde Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilçe belediye ekipleri de organize oluyorlar. Yoğun bir şekilde yolların tekrar faaliyete geçmesi, elektriklerin verilmesi ve diğer aksayan hususların da tekrar işler hale getirilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz."

        - "Buralarda görülmüş şey değil"

        Demirçay Mahallesi Muhtarı Mustafa Altın ise AA muhabirine, gece saat 02.00 sıralarında başlayan sağanağın yarım saat etkili olduğunu belirtti.

        Gece nişan merasimi düzenlendiğini aktaran Altın, "Yarım saat içerisinde biz de ne olduğunu anlamadık. Bizim burada bu hiç görülmüş bir şey değil. Nişandan çıkan bir arkadaş eşiyle birlikte yanlarında da genç bir çocuk var. Şuradan aşağı inince sele kapılmışlar. İkisinin cenazesini bulduk." dedi.

        Öte yandan, AFAD'dan yapılan açıklamada da kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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