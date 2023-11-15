Aydın'da eşini bıçaklayan kadın, bir kadını da yaraladı Aydın'ın Didim ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra aynı mahalledeki bir kadını da yaraladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra aynı mahalledeki bir kadını da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mersindere Mahallesi'nde Gürcistan uyruklu R.M. (62), iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı kocası E.K'yi bıçakladıktan sonra evden ayrıldı.

R.M, daha sonra aynı mahallede yaşayan S.D. (72) adlı kadını da bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.K, olay yerinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

R.M, S.D'yi bıçakladıktan sonra evine dönerken gözaltına alındı.

R.M'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.