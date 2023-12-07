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        Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti

        Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), ameliyat olduğu Malatya'da hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:55
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        Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti
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        Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), ameliyat olduğu Malatya'da hayatını kaybetti.

        Dinçer, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alındı.

        Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Enver Salih Dinçer'e geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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