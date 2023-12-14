Aydın'da kendisinden haber alınamayan iş insanı için arama çalışması başlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan iş insanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'de yaşayan iş insanı Yasin Cinkaya (47), dün Didim ilçesinden teknesiyle denize açıldı.

Cinkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Akbük açıklarında arama yapan ekipler, Cinkaya'nın teknesini buldu.

İçinde Cinkaya'ya ait eşyaların yer aldığı tekne, kıyıya çekildi.

İş insanını arama çalışması sürüyor.

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