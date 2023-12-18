Aydın'da 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camikebir Mahallesi'ndeki kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.İ. tutuklandı, diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı H.A'nın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup, dün Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaşmış, grupların arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmüştü. Açılan ateşte H.A. yaralanmış, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.