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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:43
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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Camikebir Mahallesi'ndeki kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.İ. tutuklandı, diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kavgada yaralanan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı H.A'nın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup, dün Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaşmış, grupların arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmüştü. Açılan ateşte H.A. yaralanmış, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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