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        Aydın'da şehitler için lokma hayrı düzenlendi

        Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için lokma hayrı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:00
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        Aydın'da şehitler için lokma hayrı düzenlendi
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        Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için lokma hayrı düzenlendi.

        Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kenderlioğlu, İstiklal mücadelesi vermiş, şehitliğin ve gaziliğin kıymetini bilen bir neslin evlatları olarak şehadet şerbeti içen Mehmetçiğin, vatanın her karışına akıttığı kan için minnettar olduklarını belirtti.

        Kenderlioğlu, bugüne kadar şehit kanıyla siyaset yapmadıklarını ve yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

        Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü ve mevcudiyetine yapılan bu hain saldırılar ile bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini aktaran Kenderlioğlu, "Türk milletinin evlatlarına kefen biçmeye çalışmak kimsenin haddine değildir. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren devletimiz her daim evlatlarına sahip çıkmaya devam edecek, ne PKK ne PYD ne YPG'ye Türkiye'nin doğusunda bir terör devleti kurmasına asla müsaade etmeyecektir." dedi.

        İlçe Müftüsü Hasan Güneş'in duasının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

        Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı dua etti.

        AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, terör örgütü PKK'ya en ağır darbelerin indirilmeye devam edeceğini ve Mehmetçiğin kanının yerde bırakılmayacağını belirtti.

        Beyazıt, "PKK ve unsurları şunu çok iyi bilmelidir ki, Türk milletinin evlatlarına kefen biçmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren devletimiz evlatlarına her daim sahip çıkmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Buharkent Çarşı Camisi önünde AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Mustafa Arı'nın basın açıklamasının ardından 12 şehidin anısına 12 ateş yakıldı. Program yapılan lokma hayrı ile son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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