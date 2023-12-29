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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:36
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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Veli Melik Özen (24) idaresindeki 20 V 7337 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Çağlayan Deresi Köprüsü’nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

        Özen, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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