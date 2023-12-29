Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Melik Özen (24) idaresindeki 20 V 7337 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Çağlayan Deresi Köprüsü’nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

Özen, olay yerinde hayatını kaybetti.

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