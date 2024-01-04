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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:12
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Nazilli'den Bozdoğan istikametine seyreden R.G. idaresindeki 09 HM 175 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.G'nin kullandığı 09 PM 380 plakalı otomobille Kavaklı Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri devrilen otomobildeki sürücü R.G. ile H.A.Y, L.D. ve A.K'yi çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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