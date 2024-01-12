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        Aydın'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otoyol firması çalışanı 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da otomobilin viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşmesi sonucu meydana gelen; 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kazada ihmali bulunduğu öne sürülen otoyol firması çalışanı 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:06
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        Aydın'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otoyol firması çalışanı 2 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'da otomobilin viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşmesi sonucu meydana gelen; 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kazada ihmali bulunduğu öne sürülen otoyol firması çalışanı 2 şüpheli tutuklandı.

        Yenipazar-Bozdoğan yolundaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, otoyol yapım işini gerçekleştiren yüklenici firmada çalışan iş güvenliği uzmanı S.K, trafik güvenliği şefi D.A.B. ve şirket yetkilisi O.Ö'yü gözaltına aldı.

        Kazada ihmali bulunduğu belirtilen ve işlemin ardından Bozdoğan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden D.A.B. ile O.Ö. tutuklandı. S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yenipazar-Bozdoğan yolunda seyreden 35 AS 4330 plakalı otomobil, 9 Ocak'ta, Aydın-Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanındaki yaklaşık 10 metre derinliğinde açılmış temel çukuruna düşmüştü.

        Otomobildeki Sedat Pehlivan, İbrahim Yaşar ve İsmail Büyükgümüş hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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