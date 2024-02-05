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        Depremden geriye kalan gitarını yanından ayırmıyor

        FERDİ UZUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Aydın'a yerleşen müzik eğitmeni Mustafa Aydın'ın, depremden geriye kalan ve yanından ayırmadığı gitarından çıkan acılı nağmeler yüreklere dokunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:55
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        Depremden geriye kalan gitarını yanından ayırmıyor
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        FERDİ UZUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Aydın'a yerleşen müzik eğitmeni Mustafa Aydın'ın, depremden geriye kalan ve yanından ayırmadığı gitarından çıkan acılı nağmeler yüreklere dokunuyor.

        "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri sonrası birçok kişi yaşadıkları topraklardan göç etti.

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde müzik eğitmenliği yapan Mustafa Aydın da doğup büyüdüğü Elbistan'dan ayrılmak zorunda kaldı. Evi ağır hasar alan Aydın'ın, 16 yıldır müzik eğitimi verdiği iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Depremde yakınlarını, arkadaşlarını ve öğrencilerini kaybeden müzik eğitmeni, Aydın'da eğitim gören kardeşi Oğuzhan Aydın'ın yanına yerleşti.

        Anılarını ve özlemlerini geride bırakan Aydın, yanına sadece senelerdir kullandığı gitarını aldı.

        Yaşadığı acıları biraz olsun unutmak adına müziğe devam eden Aydın, yerleştiği kentte müzik, resim ve dans eğitimleri verilen bir kurs açtı.

        Kendisine moral verdiğine inandığı gitarını yanından ayırmayan Aydın, derslere de bu enstrümanıyla giriyor.

        Aydın, AA muhabirine, 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketi atlattıklarını, tarifi zor anlar yaşadıklarını söyledi.

        İlk anlarda insanın elinden bir şey gelmediğini aktaran Aydın, "Kendi canınızı bir şekilde kurtardınız ama sağınızda solunuzda, orada diğer insanların yardım çağrılarını duyuyorsunuz. İnsan gücüyle yapılamayacak, sizi aşan bir şeyler olduğunda çaresizliği yaşamak daha da kötü gerçekten. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

        Müziği çok sevdiğini anlatan Aydın, "İş yerinde yaklaşık 16 yıldır müzik konusunda çalışmalar yapıyordum. Orası evim gibiydi. Gerçekten oradan kopmak zor oldu. Böyle bir planımız yoktu maalesef. Birdenbire kopmak, gelmek üzücü oldu." diye konuştu.

        - "Gitarımın yanımda olması ayrı bir motivasyon"

        Müziğin iyileştirici gücü olduğuna inandığını vurgulayan Aydın, yaşadığı ağır travmayı müzik sayesinde atlattığını dile getirdi.

        Aydın, gitarının yanında olmasından dolayı mutluk duyduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

        "O süreçte insan canını, yakınlarını düşünüyor ama benim en sevdiğim şeylerden birisi gitarımdı, aklımda o vardı. Çünkü uzun yıllar onunla sahne aldım. Depremde iş yerimde her şey dağılmış, yıkılmıştı ama gitarıma hiçbir şey olmamıştı. Öylece, olduğu gibi duruyordu. Geride gitarımın kalması bana ayrı bir güç verdi, motivasyon sağladı. Aramızda bir duygusal bağ oluştu. Gitarımın yanımda olması, sevdiğim işe devam ediyor olmam gerçekten ayrı bir şans, benim için ayrı bir mutluluk. Bu sayede yaşadığımız olumsuz, kötü şeyleri atlatabildim."

        - "İyi insanlarla karşılaştık"

        Elbistan'ı çok özlediğini, hayat normale döndüğünde yeniden orada olmayı çok istediğini belirten Aydın, "İnsanın doğup büyüdüğü kenti birden bırakması kolay olmadı ama alışmaya çalışıyorum. Aydın gerçekten güzel bir şehir, insanları da çok iyi. Buraya geldikten sonra çok iyi insanlarla karşılaştık. Bu süreçte insanlarımızın ne kadar duyarlı ne kadar yardımsever olduğunu gördük. Çok sıcak karşıladılar. Her konuda yardımcı oldular. O anlamda hiçbir zorluk yaşamadık." ifadelerini kullandı.

        Ağabeyine yardım eden Ali Aydın da travmayı atlatmaları açısından yaptıkları işin iyi geldiğini söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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