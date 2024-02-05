Aydın'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.D'nin (36) kullandığı 20 AGC 471 plakalı otomobil, Çobanisa Mahallesi'nde önünde giden O.N. (62) yönetimindeki 20 YR 505 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki yolcu İrfan Karadana'nın (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü H.D, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü O.N. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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