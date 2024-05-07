Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir Bulvarı üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma yaptı.

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