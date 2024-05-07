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        Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:16
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        Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir Bulvarı üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma yaptı.

        Dur ihtarına uymayan bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İ.S olduğu belirlenen şüphelinin 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli işlemleri için adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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