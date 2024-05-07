Söke'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

Konuşmaların ardından stantlar gezildi. Stantlarda işverenler ile öğrenciler bir araya geldi.

Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar da etkinlikte firmalarla öğrencilerin bir araya geldiğini kaydederek, oda olarak eğitimi desteklemeye önem verdiklerini anlattı.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da gençlerin ülkeyi daha ileri götüreceğine inandığını ifade etti.

Öğrencilerin mezun olduğunda iş bulması için gayret ettiklerini kaydeden Akça, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Söke İşletme Fakültesinde, ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve istihdama katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte konuşan Kaymakam Ali Akça, gençlerin geleceğe hazırlanmasının önemini anlattı.

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