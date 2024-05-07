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        Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman ile 150 çuval yem yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:11
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        Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman ile 150 çuval yem yandı.

        Yaka Mahallesi'nde Tahsin Bayraktar'a ait çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 70 ton saman ile ve 150 çuval yemin yandığı belirtildi.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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