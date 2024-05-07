Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Yangında yaklaşık 70 ton saman ile ve 150 çuval yemin yandığı belirtildi.

Yaka Mahallesi'nde Tahsin Bayraktar'a ait çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman ile 150 çuval yem yandı.

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