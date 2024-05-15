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        Futbol: TFF 3. Lig play-off

        TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:42
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        Futbol: TFF 3. Lig play-off
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        TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.

        Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Çimentaş Elazığspor, 45+2. dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

        Maçın 65. dakikasında Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkaran Çimentaş Elazığspor, 84. dakikada Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

        Müsabakanın rövanşı 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

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