Futbol: TFF 3. Lig play-off
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.
Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Çimentaş Elazığspor, 45+2. dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
Maçın 65. dakikasında Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkaran Çimentaş Elazığspor, 84. dakikada Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.