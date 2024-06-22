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        Aydın'da motosikletin çarptığı çocuk öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:16
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        Aydın'da motosikletin çarptığı çocuk öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.Ş'nin (19) kullandığı 34 CB 115 plakalı motosiklet, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Batu Özlü'ye (13) çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü ve Özlü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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