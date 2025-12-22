Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 15 gündür haber alınamayan Hilmi Altındağ evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Altındağ'dan (73) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altındağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
