        Aydın Haberleri

        Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 15 gündür haber alınamayan Hilmi Altındağ evinde ölü bulundu.

        Giriş: 22.12.2025 - 00:09 Güncelleme: 22.12.2025 - 00:09
        Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 15 gündür haber alınamayan Hilmi Altındağ evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Altındağ'dan (73) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Altındağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

