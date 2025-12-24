Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Giriş: 24.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:06
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Z.D'nin kullandığı 09 ALN 497 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi'nde M.Y. idaresindeki 09 AHA 089 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

