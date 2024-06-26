Aydın'da trafikte alkollü at arabası kullanan kişiye para cezası

Ayrıca H.S'ye ana yolda at arabası kullanmak, herhangi bir uyarıcı, reflektör bulundurmamak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü trafiğe çıkmak suçlarından 9 bin 200 lira ceza uygulandı.

Yapılan kontrolde H.S'nin 291 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafikte tehlike oluşturan ve alkollü olduğu belirlenen at arabası sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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