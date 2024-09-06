Nazilli'de üç aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

İ.A. idaresindeki 01 JA 916 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak ile 284 Sokak kesişimindeki kavşakta, M.C’nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.

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