Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Güzelhisar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ın (33) yaşadığı evden bağırış seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Öcal'ın öldüğünü belirledi.

        Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

        Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        "Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında anıldı
        "Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında anıldı
        Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı
        Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı
        Nazillispor'da Kılıç topun ağzında
        Nazillispor'da Kılıç topun ağzında
        Milli Mücadele'de direnişin sembolü Yörük Ali Efe'nin ölümünün üzerinden 73...
        Milli Mücadele'de direnişin sembolü Yörük Ali Efe'nin ölümünün üzerinden 73...
        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı