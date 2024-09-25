Özel Sporcular Bocce Kupa Müsabakaları, Aydın'da başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Bocce Kupa Müsabakaları başladı.

Ankara Üniversitesi'nin Didim Öğrenci Rehabilitasyon Spor Eğitim Merkezleri'ndeki müsabakalara 81 ilden down, otizm ve zihinsel engelli sporcular katıldı.

TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 250 sporcunun katıldığını söyledi.

Kurt, özel sporcuların müsabakaların dışındaki serbest zamanlarda farklı deneyimler yaşayacağını ifade ederek, "Bocce müsabakaları sonucunda başarı gösteren ilk üç takıma da madalya ödüllerini takdim edeceğiz. Ağır engeli olan bireylere de rehabilite amaçlı bocce etkinliği düzenliyoruz. Özel çocuğa sahip ailelere sesleniyorum, çocuklarınızı spora yönlendirin. Burada özel sporcularımız arasında dünya birincileri de yer alıyor." diye konuştu.