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        Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5 kruvaziyerle 14 bin 700 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:04
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        Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5 kruvaziyerle 14 bin 700 turist geldi.

        Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini" ve "Odyssey Of The Seas", Malta bayraklı "Arethusa" ve "Celebrity Silhouette" ile Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri yanaştı.

        Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 14 bin 700 yolcu indi.

        Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        İngiltere'de yaşayan Hansjoachim Thonholtz, AA muhabirine, kent merkezini gezdiğini belirterek, "Kuşadası'nı çok beğendim. Yürüyüş yaptım. Londra'dan geliyorum orada böyle otantik alışveriş yapacak yer yok. Buranın havası da çok güzeldi. Efes'e gitmek istemedim çünkü buranın keyfini çıkarmak istedim." diye konuştu.

        ABD'den gelen Lorraine Fergerson ise Kuşadası'na ilk gelişi olduğunu ifade ederek, çok beğendiğini dile getirdi. İlçeye tekrar geleceğini kaydeden Fergerson, "Burada gezerken kendimi çok güvende hissettim. Özellikle Efes'i çok beğendim. Denizin maviliği ve havası da çok güzeldi. İnsanlar nazikti, çok arkadaş canlısıydı." dedi.

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