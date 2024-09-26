Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5 kruvaziyerle 14 bin 700 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini" ve "Odyssey Of The Seas", Malta bayraklı "Arethusa" ve "Celebrity Silhouette" ile Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 14 bin 700 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

İngiltere'de yaşayan Hansjoachim Thonholtz, AA muhabirine, kent merkezini gezdiğini belirterek, "Kuşadası'nı çok beğendim. Yürüyüş yaptım. Londra'dan geliyorum orada böyle otantik alışveriş yapacak yer yok. Buranın havası da çok güzeldi. Efes'e gitmek istemedim çünkü buranın keyfini çıkarmak istedim." diye konuştu.