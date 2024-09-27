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        Aydın'da "gazozuna maç" turnuvası yapıldı

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "gazozuna maç" turnuvası kapsamında Efeler ilçesinde Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri, maç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:20
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        Aydın'da "gazozuna maç" turnuvası yapıldı
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "gazozuna maç" turnuvası kapsamında Efeler ilçesinde Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri, maç yaptı.

        Okul sahasında oynanan karşılaşmayı veliler ve öğretmenlerin yanı sıra Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın da maçı takip etti.

        Maç sonrası oyunculara Aydın Gençlik Merkezi tarafından gazoz ikram edildi.

        Aydın Gençlik Merkezinde görevli futbol antrenörü Fatih Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde uyguladığı maç projesi kapsamında Kocagür Mahallesi'nde toplandıklarını, öğrencilerin güzel zaman geçirdiğini belirtti.

        Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı da proje kapsamında mahallelerindeki okulun seçilmesinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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