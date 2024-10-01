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        Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobil trafikten men edildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:16
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        Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobil trafikten men edildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.

        Polis ekiplerinin Güzelhisar Mahallesi'nde durdurmak istediği 09 EH 114 plakalı otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

        Ata Mahallesi'ne kadar devam eden kovalamaca sonunda durdurulan otomobilin sürücüsü M.E'nin (29) alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye alkollü araç kullanmak, ters yöne girme, trafiği tehlikeye düşürme ve ışık ihlalinden dolayı 23 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

        Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

        Sürücü ile araçtaki O.E. ile Ö.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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