Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobil trafikten men edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin Güzelhisar Mahallesi'nde durdurmak istediği 09 EH 114 plakalı otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

Ata Mahallesi'ne kadar devam eden kovalamaca sonunda durdurulan otomobilin sürücüsü M.E'nin (29) alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak, ters yöne girme, trafiği tehlikeye düşürme ve ışık ihlalinden dolayı 23 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.