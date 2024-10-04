Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'dan Ankara'ya sahte bal gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Adresteki kamyonetin kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 655 bin lira idari para ceza kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Kuzey Kore liderinden nükleer tehdidi
        Kuzey Kore liderinden nükleer tehdidi
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Nazillispor ilk peşinde
        Nazillispor ilk peşinde
        18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezona galibiyetle başl...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezona galibiyetle başl...
        Aydın'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Aydın'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Aydın'da 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Aydın'da 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Eski eşini sokakta öldüren kişi, tutuklandı
        Eski eşini sokakta öldüren kişi, tutuklandı