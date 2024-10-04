Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı etkinliğine katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Söke pamuğunun Avrupa Birliği tescili almasıyla bu pamuktan yapılan ürünlerin daha değerli satılabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Söke pamuğunun Avrupa Birliği tescili almasıyla bu pamuktan yapılan ürünlerin daha değerli satılabileceğini söyledi.

        Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Söke ilçesinin uluslararası pamuk piyasalarının önemli aktörü haline geldiğini, böylece Türk ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

        Söke pamuğunun bir süre önce AB tescili aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

        "Avrupa'da artık Söke pamuğu coğrafi işaret olarak Avrupalılar tarafından bilinen bir pamuk haline geldi. Nasıl Mısır pamuğundan yapılan ürünler değeri fazlaya satılıyorsa yarın inşallah Söke Ticaret Borsamızın tescil ettirdiği Söke pamuğu ile dünya piyasalarında satılacak ürünler de daha fazla değerle satılacak. Diyelim ki çorap, gömlek alıyorsunuz, Mısır pamuğundan üretilmiş deyince yüzde 50 daha fazla veriyorsunuz. Piyasada öyle. Yarın Söke pamuğu da aynı noktaya gelecek markalaşma yolunda."

        Programda Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ve Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel de yer aldı.

        Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Borsasında "Tescilin Yıldızları" plaket törenine de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Nazilli'de etkinlik düzenlendi
        Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Nazilli'de etkinlik düzenlendi
        Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
        Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
        Nazillispor ilk peşinde
        Nazillispor ilk peşinde
        18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezona galibiyetle başl...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezona galibiyetle başl...