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        Çine'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:23
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        Çine'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıköy Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Ekipler 6 kişiyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan materyallere el koydu.

        Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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