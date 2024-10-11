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        Aydın Emniyet Müdürlüğüne 163 yeni araç tahsis edildi

        Aydın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 163 yeni araç için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:18
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        Aydın Emniyet Müdürlüğüne 163 yeni araç tahsis edildi
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        Aydın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 163 yeni araç için tören düzenlendi.

        Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, 7 gün 24 saat hizmet veren araçların yenilenmesinin önemli olduğunu söyledi.

        "Aydın'ın huzuru Türkiye'nin huzuru ve güvenliği demektir." diyen Canbolat, şöyle konuştu:

        "Hiç kimsenin, halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeden, toplumda düzenin kurulması, adaletin tesis edilmesi, emniyet ve asayişin sağlanması ve bunun sürdürülmesi için kolluk birimlerimiz ile çalışmalarımızı istikrarlı ve disiplinli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

        İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da "Emniyet hizmetlerine kazandırılan 163 araç, suç ve suçlu ile mücadelede hareket kabiliyetimizi artırarak gücümüze güç katacak, hiç şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile şekillenen Türkiye Yüzyılı'na huzurun yüzyılı olarak da katkı sunacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından dua edildi.

        Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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