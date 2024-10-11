Aydın Emniyet Müdürlüğüne 163 yeni araç tahsis edildi

Aydın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 163 yeni araç için tören düzenlendi.

Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, 7 gün 24 saat hizmet veren araçların yenilenmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Aydın'ın huzuru Türkiye'nin huzuru ve güvenliği demektir." diyen Canbolat, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin, halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeden, toplumda düzenin kurulması, adaletin tesis edilmesi, emniyet ve asayişin sağlanması ve bunun sürdürülmesi için kolluk birimlerimiz ile çalışmalarımızı istikrarlı ve disiplinli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."