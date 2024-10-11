Aydın'da duvara gizlenmiş 11 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Narkotik köpeği Gece'nin de yer aldığı operasyonda baca duvarının içinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptı.

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