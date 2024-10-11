Aydın'da duvara gizlenmiş 11 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Aldıkları ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptı.
Narkotik köpeği Gece'nin de yer aldığı operasyonda baca duvarının içinde uyuşturucu olduğu belirlendi.
Duvarın kırılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi.
Kırılan duvarın içinden 11 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ev sahibi N.A. ile eşi A.A. gözaltına alındı.
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