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        Kuşadası Sokak Festivali başladı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:29
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        Kuşadası Sokak Festivali başladı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

        İlçenin Kısmet Kavşağı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasındaki yürüyüşte renkli kostümlerle dans gösterileri sergilendi.

        Daha sonra Tarihi Kervansaray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, festivalin 2 yılda uluslararası nitelik kazandığını söyledi.

        Eğlence dolu 3 gün geçireceklerini belirten Günel, "Müziğin, sanatın, eğlencenin ve lezzetin bir arada olduğu böyle bir festivali hayata geçiriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Doğru işler her zaman hak ettiği yeri ve değeri bulur. Buna inanarak çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

        Toplantıda festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu, Dünya Şefler Birliği Temsilcisi Lulia Dragut da yer aldı.

        Basın toplantısının sonunda Dünya Şefler Birliği Temsilcisi Lulia Dragut, Başkan Ömer Günel'e festivalin Worldchefs Akreditasyon Belgesi'ni takdim etti.

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