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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:01
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

        Türk Hava Yolları: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)

        Setler: 16-25, 23-25, 20-25

        Süre: 89 dakika (21, 39, 29)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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