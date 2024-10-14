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        Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan seçildi

        Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:04
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        Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan seçildi
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        Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan getirildi.

        Aydın Adliyesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Kamil Kaya, Utku Devrim Barış Arslan, Sezgin Çetin ve Cihan Şahin yarıştı.

        Baroya üye 1802 avukattan 1346 kişi oy kullandı. Oyların 647'sini alan Arslan, baronun yeni başkanı oldu.

        Adaylardan Kaya 272, Çetin 248 ve Şahin ise 157 oy aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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