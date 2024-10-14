Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan seçildi
Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan getirildi.
Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan getirildi.
Aydın Adliyesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Kamil Kaya, Utku Devrim Barış Arslan, Sezgin Çetin ve Cihan Şahin yarıştı.
Baroya üye 1802 avukattan 1346 kişi oy kullandı. Oyların 647'sini alan Arslan, baronun yeni başkanı oldu.
Adaylardan Kaya 272, Çetin 248 ve Şahin ise 157 oy aldı.
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