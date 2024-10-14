Aydın'da yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı

Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Söke Aydın kara yolu Atatürk Mahallesi geçişinde Y.D (54), koşarak yolun karşısına geçti. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden Y.D, geri dönerek telefonu ayağıyla yol kenarına ittirmek istedi.

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