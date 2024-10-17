Nazilli'de trafik kazasında ölen adliye personeli için fidan dikildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden adliye personeli Duygu Bayhan'ın adının verildiği parka 150 fidan dikildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden adliye personeli Duygu Bayhan'ın adının verildiği parka 150 fidan dikildi.
Nazilli Belediyesi ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu iş birliğiyle Zafer Mahallesi’nde yapımı devam eden Duygu Bayhan Uzlaşı Parkı’nda fidan dikim töreni yapıldı.
Törene, Uzlaştırma Bürosu Savcısı Furkan Bozkurt, Basın Savcısı Saliha Altuntaş, adliye ve belediye personelleri ile mahalle muhtarı katıldı.
Aralarında erguvan, ardıç ve çınarın bulunduğu 150 fidan toprakla buluşturuldu.
Savcı Bozkurt ve Altuntaş, diktikleri fidanlara can suyu verdi.
Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Savcı Altuntaş, yaklaşık 1 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Uzlaştırma Bürosu personeli Duygu Bayhan’ı rahmetle andı.
Bayhan'ın adını ölümsüzleştirmek için park projesi hazırladıklarını kaydeden savcı Altuntaş, yaklaşık 2 bin metrekare alanda kurulan parkın, çocuk oyun alanı, fitness bölümü ve yeşil alana sahip olacağını söyledi.
Altuntaş, parkın peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacağını kaydetti.
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