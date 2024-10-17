Nazilli'de trafik kazasında ölen adliye personeli için fidan dikildi

Bayhan'ın adını ölümsüzleştirmek için park projesi hazırladıklarını kaydeden savcı Altuntaş, yaklaşık 2 bin metrekare alanda kurulan parkın, çocuk oyun alanı, fitness bölümü ve yeşil alana sahip olacağını söyledi.

Törene, Uzlaştırma Bürosu Savcısı Furkan Bozkurt, Basın Savcısı Saliha Altuntaş, adliye ve belediye personelleri ile mahalle muhtarı katıldı.

Nazilli Belediyesi ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu iş birliğiyle Zafer Mahallesi’nde yapımı devam eden Duygu Bayhan Uzlaşı Parkı’nda fidan dikim töreni yapıldı.

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