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        Bakan Uraloğlu, Aydın'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde bakanlığının Aydın'a 93 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:54
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        Bakan Uraloğlu, Aydın'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde bakanlığının Aydın'a 93 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi.

        AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Uraloğlu, yaptığı konuşmada bugün Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamını açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Uraloğlu, bu otoyolun bir ucunda Kapıkule, bir ucunda da Antalya'nın olduğunu belirterek, "Daha sonra yapacağımız bağlantılarla beraber Burdur'dan itibaren komple Ankara aksına da bunların hepsini projelendirdik. Bir program içerisinde, öncelik içerisinde, ihtiyaç noktası içerisinde bunları hizmete açacağız." dedi.

        AK Parti iktidarlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Aydın'a 93 milyar lira yatırım yaptığını, bunun 88,5 milyar lirasının kara yolu yatırımı olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Bazen mesela Aydın-Denizli Devlet Yolunda onarım çalışmalarını görüyorsunuz. Bu asfalt da beton da onun da bir ömrü var, onun da bir yaşı var. Asfalt için 10 yılda bir hafif bakım, 20 yılda bir de ağır bakım yaparız yani yenileriz belli tabakalarını. Artık 2002-2003'te yaptığımız asfaltın ağır yenileme zamanı, ağır bakım zamanı da geldi. Dolayısıyla o çalışmalara devam edeceğiz."

        AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten'in de konuşma yaptığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra valiliğe geçerek Vali Yakup Canbolat ile görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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